'Mi ha legato, picchiato e stuprato': la denuncia shock di una ragazza, una turista di 26 anni

Ha invitato a casa un uomo, ma una volta varcata la soglia di casa è iniziato il suo incubo: ha raccontato di essere stata legata, picchiata, stuprata e infine rapinata. La violenza, come anticipato da Ilaria Carra sulle colonne di Repubblica, sarebbe avvenuta mercoledì 22 maggio ai danni di una turista e sul caso stanno indagando gli agenti della squadra mobile della Questura.

La denuncia

La vittima, una ragazza di 26 anni in Italia da qualche mese per una vacanza, ha raccontato alla polizia di essere stata picchiata, legata, imbavagliata, violentata e rapinata da un connazionale che ha conosciuto proprio a Milano. Tutto all'interno della casa che ha affittato per la sua permanenza in città.

La denuncia della ragazza è al vaglio degli investigatori. Secondo quanto trapelato da via Fatebenefratelli la donna avrebbe avuto un rapporto sessuale, ma non è ancora chiaro se sia stato consumato con la violenza. Gli investigatori, invece, non avrebbero nessun dubbio sulla rapina e l'aggressione: la giovane, infatti, presenta diversi segni di escoriazioni al volto.