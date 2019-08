Milano, la denuncia di due turiste francesi: "Molestate in casa dall'uomo che ci ospitava"

Le avrebbe ospitate in casa gratuitamente. E poi le avrebbe molestate. Due giovani turiste francesi, in vacanza a Milano, hanno presentato alla polizia una denuncia per violenza sessuale nei confronti di un uomo che negli ultimi giorni ha concesso loro un posto letto nel suo appartamento.

I tre, stando a quanto appreso, sarebbero entrati in contatto attraverso "CouchSurfing", la piattaforma online che permette ai proprietari delle abitazioni di offrire un divano o un posto letto ai viaggiatori.

Le due straniere, la cui versione dei fatti è già in un fascicolo in procura, hanno spiegato agli agenti di aver dormito a casa dell'uomo, che poi martedì mattina le avrebbe molestate nella stanza in cui si trovavano. Nel suo mirino sarebbe finita soprattutto una delle due giovani, che però alla fine sarebbe riuscito a farlo allontanare.

La versione delle ragazze è ora al vaglio dei poliziotti, che stanno cercando riscontri e indagando.