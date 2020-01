Montenapoleone, tenta di rapinarli e gli spacca il labbro: paura per 2 turisti giapponesi

Pomeriggio da incubo per una coppia di turisti giapponesi in visita a Milano. Verso le 16 di lunedì 13 gennaio i due sono stati aggrediti in via del Gesù, pieno quadrilatero della moda, da un uomo che ha tentato di frugare nella borsa della signora. Il marito ha reagito e a quel punto il rapinatore gli ha sferrato un pugno in pieno volto.

I due stranieri - 61 anni lui, 58 lei - sono stati aggrediti da un malvivente che hanno descritto come nordafricano, mentre stavano camminando per strada. Dopo aver colpito in faccia il giapponese, l'aggressore si è dato alla fuga, riuscendo a far perdere le proprie tracce.

I turisti, comprensibilmente spaventati per l'accaduto, sono poi entrati a chiedere aiuto in un negozio di via del Gesù, dove una commessa ha subito chiamato la polizia. Il marito, con il labbro spaccato e sanguinante, è stato soccorso sul posto ma ha rifiutato il trasporto in ospedale. Per fortuna il borseggiatore non è riuscito rubare nulla ai due turisti.