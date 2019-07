Non vuole fare quello che aveva deciso la sua ragazza: si stende sui binari e blocca la metro

Non voleva fare quello che aveva organizzato la sua ragazza e così una volta in metropolitana si è steso sui binari. È successo alla stazione di Turro (sulla M1) nel pomeriggio di venerdì 26 luglio. L'epilogo? Una denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Tutto è accaduto intorno alle 14.10, come riferito dagli agenti della Questura di Milano. I dipendenti di Atm che sorvegliano la stazione si sono subito accorti della presenza dell'uomo e così hanno bloccato la circolazione dei treni e salvato l'uomo. Successivamente sono intervenuti gli agenti della Questura di Milano che lo hanno denunciato.