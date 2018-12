Fanno esplodere la cassa del supermercato: ladri in fuga con 6mila euro l'ultimo dell'anno

Hanno fatto esplodere la cassa continua del supermercato, hanno preso 6mila euro e sono riusciti a scappare facendo perdere le proprie tracce. È quanto accaduto all'U2 di Segrate, in via Nenni angolo via Amendola, all'alba del 31 dicembre, verso le 5:30. Sul posto sono accorsi i carabinieri, ma i ladri erano già scappati con la refurtiva.

I malviventi, riferiscono i militari, hanno utilizzato del gas acetilente per far saltare la cassa e potere così asportare i 6mila euro presenti al suo interno. Nessuna persona è rimasta ferita nell'esplosione e nemmeno l'edificio dove è ospitato il supermercato ha subito danni strutturali. Gli autori del furto sono riusciti a darsi alla fuga prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.