Cimitero Uboldo: si rompe asse di legno, donna scivola in una tomba

Una donna di 81 anni è rimasta ferita dopo essere scivolata nello scavo di una tomba. Era della nuora, recentemente scomparsa.

Il fatto è accaduto la mattina di martedì 31 gennaio 2017 nel camposanto di Uboldo, tra Varesotto e Milanese. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine la donna si era sporta sulla tomba, forse per pulirla o per posizionare dei fiori, quando all'improvviso un'asse di legno messa in modo provvisorio ha ceduto. Non c'era ancora la lapide definitiva e devono essere finiti i lavori.

La donna è caduta sulla bara, facendo un volo di un metro e mezzo e ferendosi. Per fortuna non era da sola nel cimitero e sul posto sono subito intervenuti i vigili del fuoco di Saronno, gli agenti della polizia locale oltre a un'automedica e un'ambulanza inviate dalla centrale operativa di Areu (Azienda regionale emergenza urgenza).

Le sue condizioni sono stazionarie: non è in pericolo di vita e dovrebbe riprendersi a breve, nonostante lo choc e lo spavento.