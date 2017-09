Abbandona la figlia di 2 anni per andare a ubriacarsi: bimba disperata, mamma arrestata

Per andare ad ubriacarsi lascia la figlia di due anni da sola in casa e in preda al panico. Per fortuna interviene la polizia - allertata dai vicini insospettiti per il pianto ininterrotto della piccola - che poco dopo arresta la mamma per abbandono di minori. Protagonista di questa triste storia è una donna ecuadoriana di 27 anni e con conclamati problemi d'alcolismo. La ragazza, madre di due bambini, è sposata con un connazionale che di lavoro fa il camionista e, quindi, spesso è fuori casa.

Lunedì mattina, mentre il figlio più grande si trovava con la nonna, la 27enne si è allontanata da casa 'dimenticandosi' la bimba di 2 anni.

Gli agenti intervenuti hanno riferito che, stando al racconto dei vicini, la sudamericana non sarebbe nuova ad atteggiamenti del genere. In passato - hanno riferito alcuni di loro - era stata vista passeggiare con le birre in una mano e la bambina nell'altra. Un'accusa in parte confermata anche dalla nonna dei piccoli, alla quale sono stati affidati i nipotini provvisoriamente in attesa del processo contro la madre.

Martedì mattina, invece, in via Abbiati, una bambina di tre anni è precipitata dal piano rialzato: la minore era stata lasciata sola da madre in casa.