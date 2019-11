Ubriaca fradicia, prima cerca di picchiare il personale del 118, poi i carabinieri

La scorsa notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cremona sono intervenuti in via San Bernardo dove una giovane donna, completamente fuori di sè per l'alcol, aveva aggredito il personale del 118 a sua volta chiamato per soccorrerla.

Era stato un cittadino ad avvertire i soccorsi dopo averla vista riversa a terra, inizialmente senza conoscenza. Per i carabinieri l'accoglienza è stata la stessa, la donna si è opposta con violenza al personale colpendo al volto un militare procurandogli lievi ferite.

I militari hanno provato a calmarla tra insulti, minacce e ancora violente aggressioni, e dopo non poche difficoltà sono riusciti ad immobilizzarla e condurla negli uffici della Compagnia di Cremona.

Al termine delle operazioni di identificazione la donna, S.I., 25enne cittadina residente a Pioltello (Milano), disoccupata e pregiudicata è stata tratta in arrestato per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni e trattenuta in caserma.

A seguito alla direttissima, il Giudice del Tribunale di Cremona – Sezione Penale ha convalidato l'arresto rinviando il processo all’udienza del 20 dicembre prossimo.