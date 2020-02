Alcol, droga e poi al volante: notte di controlli della polizia sulla via della movida, i risultati

Notte di lavoro quella tra venerdì e sabato per gli agenti della polizia di Milano, che sono scesi in strada per cercare di porre un freno agli incidente causati dalla guida sotto effetto di alcol e droga, che - sottolineano da via Fatebenefratelli - "hanno suscitato particolare allarme sociale".

La Stradale, insieme al personale medico della Questura, da mezzanotte alle 6 ha monitorato tutta l'area attorno al Cimitero Monumentale, "che tradizionalmente costituisce una delle vie obbligate per raggiungere i locali della movida milanese".

Tra i fermati, quattro conducenti - tre uomini e una donna, tra cui un neopatentato - sono risultati positivi all'alcoltest. Per due di loro ha dato esisto positivo anche il test antidroga e i poliziotti hanno scoperto che i guidatori avevano fumato marijuana prima di mettersi al volante.

Per i quattro sono scattati la denuncia e il ritiro della patente, che verrà sospesa.