Ubriaco infastidisce clienti al bar, poi aggredisce i carabinieri: arrestato

Si è ubriacato, ha dato fastidio al gestore e ai clienti di un bar, poi, quando sono arrivati i carabinieri, li ha aggrediti. Protagonista dell'episodio, accaduto nella serata del 30 gennaio a Pioltello, un 34enne romeno con precedenti penali, che è stato arrestato dai militari con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale.

L'aggressione

In particolare, due carabinieri sono intervenuti nel locale del quartiere Seggiano dopo aver ricevuto la segnalazione di un cliente in evidente stato di ubriachezza, "che stava molestando il gestore e gli avventori presenti", come annota l'arma. Una volta giunti sul posto i militari sono stati aggrediti dal 34enne, che li ha colpiti al volto, fortunatamente senza provacare loro lesioni. L'uomo è stato poi immobilizzato e tratto in arresto.

Nella mattinata del 31 gennaio il malvivente è stato processato per direttissima al Tribunale di Milano e successivamente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.