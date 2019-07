Ubriaco si tuffa nel fiume e non riemerge più: grigliata finisce in dramma lungo il Ticino

Una grigliata nel lungo fiume che si trasforma in tragedia, magari per colpa dell'alcol. Una storia che sembra ripetersi drammaticamente.

L'ultimo episodio - che per il momento ha i contorni di un giallo - è di martedì sera, lungo il Ticino, nei pressi della Strada Chiappana ad Abbiategrasso (Milano). La vittima - anche se il cadavere non è stato ritrovato - è un 38enne originario della Repubblica Domenicana ma residente a Vigevano (Pavia).

Le ricerce nel Ticino: uomo disperso

L'uomo era in compagnia di alcuni amici sulle rive del Ticino. Una grigliata di carne con tanto alcol: poi verso le 21, il dominicano si è buttato in acqua per fare il bagno ma la corrente, stando a quanto riferito dagli amici che erano con lui, lo ha trascinato via. Voleva attraversare il corso d'acqua, ha raggiunto un tronco in mezzo al fiume e poi è scomparso.

Immediatamente sono scattate le ricerche dei vigili del fuoco e sul posto è intervenuto anche il 118 con ambulanza e automedica. I carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso stanno seguendo l'evoluzione delle ricerche, interrotte a notte fonda ma pronte a ripartire. Si teme il peggio per il 38enne.

Altra tragedia nel Ticino

Durante il fine settimana, un uomo di 50 anni è stato trascinato via dalla corrente mentre nuotava nel Ticino a Motta Visconti nel pomeriggio di sabato. La tragedia è avvenuta intorno alle 14.10 quando l'uomo - che stava cercando un po' di refrigerio in riva al fiume con la famiglia - è stato inghiottito dalla furia dell'acqua.