Ubriaco col figlio di 3 anni in auto, poi sfonda la Volante e aggredisce gli agenti: arrestato

Ha dato in escandescenze a lungo. Ha cercato di opporsi in ogni modo al controllo. Quindi, non contento, ha danneggiato pesantemente la macchina e minacciato più e più volte gli agenti. Il tutto sotto gli occhi del figlioletto di tre anni.

Un uomo di trentacinque anni, un cittadino francese, è stato arrestato nella notte tra venerdì e sabato con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e minacce gravi.

A fermarlo, verso le 3, è stato l'equipaggio di una Volante che era stata allertata da alcuni passanti che avevano notato un'auto ferma in via Novara, all'angolo con via San Romanello, con a bordo un bimbo e un uomo visibilmente ubriaco.

Al loro arrivo i poliziotti hanno accertato che quell'uomo era proprio il 34enne - effettivamente ubriaco - e che quel bimbo accanto a lui era suo figlio di tre anni. Alla vista delle divise, il papà è andato su tutte le furie, ha iniziato a minacciare di morte gli agenti e, una volta nella Volante, ha distrutto i finestrini e il plexiglass usato come divisorio nell'abitacolo.

Arrivati in Questura, l'uomo è stato dichiarato formalmente in arresto mentre il piccolo è stato affidato alla madre, rintracciata poco dopo.