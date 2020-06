Milano, ubriaco fradicio sviene in mezzo alla strada: uomo va in codice rosso in ospedale

Ubriaco fradicio. Tanto da svenire in mezzo alla strada, sull'asfalto bagnato dalla pioggia. È il pietoso spettacolo offerto da un 50enne in via Del Ricordo a Milano, in zona Ponte Nuovo.

A dare la notizia è l'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con un'ambulanza. L'uomo, fanno sapere dalla centrale operativa, era in stato comatoso, cioè privo di coscienza, a causa dell'abuso di sostanze alcoliche. L'intervento è delle 23. Il paziente è stato poi trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso, proprio per il perdurare del suo stato.

Alcuni testimoni (vedere la foto) hanno riferito che l'uomo era letteralmente disteso in mezzo alla strada. "Sembrava morto", hanno raccontato. Durante le operazioni di soccorso il traffico sulla strada è stato interrotto ma senza gravi conseguenze, considerando l'orario in cui sono avvenuti i fatti.

