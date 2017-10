Orio al Serio, rientrano dalla Romania con oltre mille uccellini in valigia: cacciatori denunciati

Stavano tornando dalla Romania con oltre mille uccellini in valigia, tra questi numerosi esemplari di specie in via di estinzione. E per loro, cacciatori italiani residenti in provincia di Bergamo e Vicenza, è scattata una denuncia per detenzione di specie protette. È successo nei giorni scorsi nell'aeroporto di Orio al Serio, come riportato in una nota delle fiamme gialle.

Cardellini, verdellini, ballerini e pispole, oltre a strillozzi, tottaville, fanelli, zigoli gialli, voltolini e cesene. Questi gli animali trovati nelle valigie: 1.119 uccellini, sequestrati appena i cacciatori hanno toccato il suolo italiano. L'operazione, messa a segno da finanza, agenzia delle dogane e carabinieri, è scattata grazie a indagini mirate sviluppate su informazioni arrivate da canali internazionali dell'Arma.

Non solo, le fiamme gialle in una nota hanno spiegato che "I controlli doganali a contrasto dell’illegale detenzione ed introduzione nello Stato di esemplari di specie animale protette vengono intensificati in alcuni periodi dell’anno ritenuti più a rischio, soprattutto durante la stagione della caccia nei Paesi dell’Est Europa".

L’importazione e l’esportazione delle specie in via di estinzione non è una novità, specialmente in italia e, hanno precisato i finanzieri: "Si tratta di un traffico decisamente fiorente dopo quello della droga, delle armi e della tratta degli esseri umani".