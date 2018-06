Milano, 45 uccellini morti nella valigia in arrivo dal Brasile: caccia al bracconiere trafficante

Ha confuso la sua valigia con quella di un altro uomo all'aeroporto di Malpensa. Poi, quando si è accorto che non riusciva ad aprire il bagaglio, ha chiesto aiuto a un dipendente dell'albergo in cui era tornato a dormire. Così, non senza sorpresa, ha fatto l'incredibile scoperta ed è andato a denunciare tutto alla polizia.

Sessantanove uccellini - tutti provenienti dal Brasile e tutti di specie rarissime - sono stati trovati in condizioni pietose all'interno di un bagaglio arrivato il 2 giugno scorso all'aeroporto di Malpensa dopo un volo da Rio de Janeiro, con scalo a Madrid. A consegnare il trolley agli agenti del commissariato di Sesto San Giovanni è stato proprio un brasiliano, ignaro di tutto, che ha semplicemente preso il bagaglio sbagliato nello scalo varesotto.

Una volta aperta la valigia, l'uomo ha trovato diverse cassette di plastica con all'interno bigodini. Proprio nei bigodini erano nascosti gli uccellini, che sono stati immediatamente presi in carico dagli agenti, che li hanno portati d'urgenza dal dottor Di Bonaventura dell'Enpa Milano e dalla dottoressa Schiavini dell'Ats. Purtroppo, 45 degli animali sono morti prima dell'arrivo in clinica, mentre altri quindici si sono spenti nei giorni successivi.

I poliziotti, grazie al bagaglio, sono fino ad ora riusciti a risalire ad un nome e un cognome, che però non ha portato ancora a trovare il trafficante. L'ipotesi più probabile, infatti, è che gli uccellini - dopo essere stati catturati dal bracconiere in Brasile - fossero stati portati in Italia per essere venduti sul mercato nero a circa quattrocento euro ciascuno.

I nove uccellini vivi - alcuni di specie non ancora identificate - per ora sono sotto custodia dell'Enpa. Quando si riprenderanno è probabile che vengano "liberati" in una oasi.

Video | Gli uccellini salvati dall'Enpa