Uccise la moglie dell'amante: condannata a 30 anni

È stata condannata a 30 anni di carcere e non all'ergastolo Chiara Alessandri, la donna residente a Gorlago (Bg), che per anni visse ad Arese, e che lo scorso gennaio uccise la 42enne Stefania Crotti, mamma di tre figli, considerata sua rivale in amore, prima colpendola con un martello e poi dando fuoco al corpo, nelle campagne di Erbusco (Bs), quando Crotti invece era ancora viva.

Alessandri ha affrontato il processo con il rito abbreviato: con una condanna più mite il giudice le avrebbe riconosciuto alcune attenuanti. Forse è vero che la donna (e madre di tre bambini) non voleva uccidere la moglie del suo ex amante, Stefano Del Bello. Ma sta di fatto che in quella fredda giornata di gennaio successe davvero di tutto.

Colpita a martellate nel garage

Chiara Alessandri attirò Stefania Crotti nel suo garage, approfittando dell'ingenuità di un amico – il primo che poi allerterà le forze dell'ordine – che addirittura accompagnò Crotti sotto casa di Alessandri. È nel garage che si sarebbe scatenata una lite furibonda al culmine della quale Alessandri avrebbe colpiro la sua “rivale” con un martello, più e più volte.

Convinta di averla uccisa, almeno così ha ribadito l'imputata, caricò il corpo sulla sua Mercedes per poi portarlo a Erbusco, in mezzo ai vigneti. È lì che infine bruciò quello che in realtà non era un cadavere: dall'autopsia, qualche giorno dopo, emergono infatti tracce di fumo nei polmoni. Il che significa che Stefania stava ancora respirando, quindi venne stata bruciata viva.

Arrestata pochi giorni dopo

Alessandri venne arrestata pochi giorni dopo. Davanti agli inquirenti ha sempre negato di voler uccidere, e che sarebbe stato tutto uno sbaglio. Per l'accusa invece si sarebbe trattato di un piano premeditato, e anche per questo era stato chiesto l'ergastolo. La donna aveva avuto una breve storia con Stefano Del Bello, marito di Stefania Crotti.

L'uomo dopo qualche settimana però era tornato a casa, dalla sua famiglia. Pare che Alessandri non avesse accettato la separazione, tanto da continuare a insistere con Del Bello per provare a riprendere il rapporto. Con il passare dei giorni i suoi sforzi si erano concentrati sulla moglie di Del Bello, che lei considerava un'acerrima rivale in amore.