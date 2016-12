Sparatoria a Sesto San Giovanni, un morto: ucciso il terrorista di Berlino, Anis Amri

1 / 3

Anis Amri (la sua storia), l'uomo sospettato di essere il terrorista di Berlino, è stato ucciso a pochi chilometri da Milano. "La voce" aveva cominciato a girare nei corridoi della questura di Milano fin dalle prime ore del mattino: l'uomo ucciso con un colpo di pistola alle tre di notte davanti alla stazione Fs di Sesto San Giovanni, aveva urlato "Allah Akbar". Gli specialisti in terrorismo della Digos hanno preso in mano la situazione ed hanno capito, grazie agli esami dattiloscopici, che si trattava proprio del nordafricano. La conferma è arrivata poi direttamente dal ministro dell'Interno, Marco Minniti.

La sparatoria, nella quale è rimasto ferito ad una spalla un agente del Commissariato di Sesto, è arrivata improvvisa, inaspettata. La volante è intervenuta nel piazzale davanti la stazione di Sesto, I Maggio. Sembrava un intervento di "routine". Quando i poliziotti hanno fermato un uomo per identificarlo, il ragazzo, che girava a piedi, ha estratto una pistola dallo zaino ed ha aperto il fuoco. La reazione immediata della polizia - che ha risposto al fuoco centrando il giovane al petto - ha evitato conseguenze peggiori.

Il poliziotto ferito, Christian Movio, un trentacinquenne, è stato ricoverato in codice giallo al San Gerardo di Monza. E' stato sottoposto ad un intervento chirurgico ma, per fortuna, le sue condizioni non destano preoccupazione. Ad uccidere il tunisino è stato Luca Scatà (ecco chi è).

IL VIAGGIO DEL TERRORISTA