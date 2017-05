Lutto all'Università Bicocca: è morto il professor Ugo Fabietti, noto antropologo

Ugo Fabietti, noto antropologo e professore dell'Università Bicocca, è morto all'età di 66 anni domenica 7 maggio.

Ne da notizia la redazione di "Antropologia", a rivista diretta dal docente. "Ugo è stato un antropologo e ricercatore di grande statura e, per noi, un maestro, amico e collega insostituibile. I suoi scritti, prima le etnografie dell’Arabia Saudita e del Beluchistan e poi, via via, i testi fondanti per lo studio dell’antropologia come approccio critico e come disciplina storica e le più recenti riflessioni sui temi urgenti della società contemporanea ci hanno formati, entusiasmati e stupiti. Li abbiamo prima studiati, poi, i più grandi fra noi, fatti studiare ai loro studenti".

"Ugo - scrivono - si appassionava agli scritti degli altri, fossero tesi di laurea o articoli di eminenti studiosi, e li leggeva e annotava con coscienza e attenzione, per imparare. Quest’attitudine di umiltà e infinita capacità di stupore di fronte alla cultura è ciò verso cui tende la nostra redazione in tutta la sua imperfezione".

"Se siamo ancora sgomenti di fronte alla scomparsa di Ugo Fabietti, tuttavia, non è solo per il debito scientifico, morale e istituzionale che abbiamo nei suoi confronti ma per l’immenso affetto che nutrivamo per lui. Ugo sostanziava di affetto ogni relazione professionale e nella sua Università, Milano-Bicocca, lo piangono, con colleghi e studenti, anche lavoratrici e lavoratori di ogni altro ambito. A Ugo Fabietti, perciò - concludono - rivolgiamo un tristissimo e riconoscente saluto".