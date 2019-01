Ultrà morto a Milano negli scontri, trovata una delle possibili "auto pirata": fermata a Napoli

Le telecamere l'hanno ripresa mentre si allontanava dal luogo degli scontri poi costati la vita a Daniele Dede Belardinelli. Gli uomini della Digos di Milano, con la collaborazione dei colleghi partenopei, l'hanno invece ritrovata a Napoli. E potrebbe non essere un caso.

Dovrebbe essere stata individuata una delle macchine - sarebbero almeno due - che hanno investito e ucciso l'ultrà di Varese, capo dei Blood Honour, morto la notte di Santo Stefano a Milano durante gli scontri tra tifosi dell'Inter e del Napoli.

Belardinelli, stando alle ricostruzioni degli investigatori, era stato travolto nelle fasi iniziali dei tafferugli che erano scoppiati all'angolo tra via Novara e via Fratelli Zoia, dove cento ultras interisti - accompagnati dai gemellati di Varese e Nizza - avevano teso un agguato ai "rivali", arrivati al Meazza a bordo di minivan e auto.

Scrive Repubblica:

Confermata l’ipotesi che a investire l’ultrà varesino sia un’auto che faceva parte della carovana di veicoli dei napoletani. Per questo, la Digos di Milano ha chiesto ai colleghi napoletani di ricercare tre auto che corrispondono a quelle visibili nei filmati. E una è stata individuata e presa in custodia nel capoluogo campano.

Si tratterebbe, stando a quanto appreso, di una macchina a noleggio, proprio come le altre due riprese dalle telecamere e finite nel mirino della Digos.

La svolta è arrivata mercoledì, dopo l'interrogatorio di Marco Piovella, il "Rosso" che fa parte del direttivo della curva Nord nerazzurra e che era stato tirato in ballo da uno degli arrestati - quattro in tutto - insieme a Nino Ciccarelli, leader dei "Viking" e altro volto noto degli ultras interisti.

Piovella - che ha parlato di Berardinelli come di "un fratello maggiore", con cui aveva anche trascorso insieme il Natale - ha raccontato di avere visto l'amico disteso a terra e poi travolto da un'auto che procedeva lentamente in direzione dello stadio. Una testimonianza che avvalorerebbe l'idea che "Dede" sia stato di fatto investito una prima volta e poi anche una seconda.

Sull'organizzazione del raid, invece, il "Rosso" ha smentito di esserne stato a capo, affermando di occuparsi normalmente soltanto della coreografia della curva.

"Mi sento responsabile morale della morte di Dede", ha affermato Piovella davanti al gip. "Se a Natale non fossi andato a mangiare a casa sua, forse lui non sarebbe venuto a Milano per la partita e non sarebbe accaduto nulla".