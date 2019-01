Ultrà morto a Milano durante gli scontri, trovato il tifoso che l'ha travolto con l'auto

"L'identikit" è andato a buon fine. Nonostante il suo tentativo di "nascondersi".

Ha un nome e un cognome l'uomo che ha travolto con la propria vettura Daniele "Dede" Belardinelli, il capo ultrà del Varese morto la sera di Santo Stefano a Milano dopo gli scontri tra tifosi di Inter e Napoli.

La Digos di Milano, con la collaborazione dei colleghi di Napoli, giovedì è riuscita a stringere il cerchio sull'auto pirata ed è arrivata a una Volvo scura, una macchina in leasing intestata al padre di un tifoso del Napoli. Alla guida dell'auto ci sarebbe stato proprio l'ultrà figlio del proprietario, che avrebbe anche cercato di cancellare le tracce di sangue dalla carrozzeria e che nelle prossime ore potrebbe essere iscritto nel registro degli indagati con l'accusa, pesantissima, di omicidio volontario.

A bordo della Volvo - riporta il Corriere - c’erano anche altri tre ultras. Interrogati, hanno tutti cercato di convincere inquirenti e investigatori che quella sera non erano a Milano, ma sono stati traditi dalle testimonianze dei presenti e dalle immagini della telecamere.

Il conducente "pirata", stando a quanto appreso, non sarebbe un elemento di spicco della curva del Napoli, ma sarebbe stato comunque presente agli scontri di via Novara, poi finiti con la morte di "Dede", per cui sono già stati arrestati quattro ultras nerazzurri, tra cui "Il Rosso", capo della curva Nord.

Quella sera, cento interisti - con i gemellati di Varese e Nizza - avevano teso un agguato ai napoletani, che erano arrivati al Meazza con minivan e macchine senza scorta. Ne era nato un violentissimo scontro fisico e Belardinelli era stato investito - da una o due auto non è ancora chiaro - proprio durante i tafferugli. Portato in ospedale dagli amici, era morto nella notte.