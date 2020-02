Ultras del Valencia a Milano: l'accoglienza degli interisti tra fumogeni, striscioni e petardi

Il tuo browser non può riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attenti solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Fumogeni, uno striscione per ribadire la fratellanza, cori e qualche petardo. Ecco l'accoglienza che gli ultras della Curva Nord dell'Inter hanno riservato agli amici di Valencia, gli "ultras Yomus", arrivati martedì sera in città in vista della sfida con l'Atalanta di mercoledì per gli ottavi di Champions.

I tifosi nerazzurri e spagnoli si sono ritrovati fuori dal Baretto, storica 'casa' della Nord, e si sono scambiati saluti e cori.

Proprio per l'amicizia tra le due curve e per la rivalità con quella bergamasca, la gara è stata bollata a "rischio 3" dall'osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive e il Prefetto ha disposto il divieto di vendita di alcolici nelle zone dello stadio, della Darsena e del centro.

La partita è considerata delicata, anche per l'ultima prova di forza della curva Nord, che nel pre derby ha avuto un contatto con le forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica di alleggerimento.