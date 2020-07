Umberto Bossi è stato ricoverato in ospedale

Umberto Bossi ricoverato in ospedale. Il fondatore della Lega Nord è in ospedale a Varese da venerdì sera. La notizia è stata anticipata dal Gazzettino Padano, secondo cui Bossi non sarebbe in gravi condizioni. Il Senatur è stato portato con l'ambulanza ed è ricoverato nel reparto di Gastroenterologia.

"Umberto sei un leone e sei abituato a lottare con le unghie e con gli artigli e lo farai anche questa volta. Ti aspettiamo presto, riprenditi", scrive su Facebook il segretario lombardo della Lega Paolo Grimoldi.

"Rimettiti presto, Umberto. Forza capo, mai mula". Lo ha scritto su Twitter l'assessore agli Enti locali di Regione Lombardia, Massimo Sertori, a proposito del ricovero.

A dicembre 2019 il Presidente della Repubblica aveva firmato un Decreto di concessione della grazia in favore di Bossi. L'atto di clemenza individuale ha riguardato la pena detentiva ancora da espiare (un anno di reclusione) inflitta per il delitto di offesa all'onore e al prestigio del Presidente della Repubblica (il cosiddetto vilipendio: articolo 278 del codice penale), in riferimento a fatti commessi nel 2011.

A seguito di provvedimento della Magistratura di sorveglianza Bossi è stato affidato in prova al servizio sociale. "Nel valutare la domanda di grazia, in ordine alla quale il Ministro della Giustizia a conclusione della prevista istruttoria ha formulato un avviso non ostativo, il Presidente della Repubblica ha tenuto conto del parere favorevole espresso dal Procuratore generale, delle condizioni di salute del condannato, nonché della circostanza che in relazione alle espressioni per le quali è intervenuta la condanna il Presidente emerito Giorgio Napolitano ha dichiarato di non avere nei confronti del condannato "alcun motivo di risentimento".