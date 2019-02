Umberto Bossi sta meglio, i medici: "Interagisce e migliora"

Umberto Bossi, ricoverato dal 14 febbraio all'ospedale Circolo di Varese, sta meglio, è "in continuo miglioramento" e interagisce con familiari e medici, come specificato da questi ultimi. In reparto rianimazione da quando a causa di un malore nella sua casa di Gemonio, nel Varesotto, sarebbe caduto sbattendo la testa a terra con violenza, il fondatore della Lega è stato estubato.

Secondo quanto dichiarato dalla direzione dell'ospedale, Bossi è in osservazione nel reparto di rianimazione solo a scopo precauzionale. Accanto a lui i suoi familiari, con i quali il politico riesce a interagire.

Il 18 febbraio il direttore della struttura ospedaliera aveva già annunciato che Umberto Bossi stava manifestando continui e costanti segni di miglioramento, specificando però che la prognosi rimaneva riservata.

Dopo il malore nella sua casa di Gemonio, nel Varesotto, Bossi era stato soccorso dagli equipaggi di un'ambulanza e di un elicottero del 118. Il 77enne era stato poi trasportato e intubato all'ospedale Circolo di Varese la sera di San Valentino.

Messaggi di solidarietà

Moltissimi erano stati i messaggi di solidarietà arrivati per il senatür dal mondo politico. Il primo a schierarsi al suo fianco era stato Roberto Maroni, amico e compagno di tante battaglie. "Coraggio vecchio leone - aveva scritto l'ex presidente della Lombardia -, siamo tutti con te", prima di postare una foto di loro due insieme con l'hashtag "maimulà". A fare i loro auguri all'amico per una pronta guarigione anche Roberto Calderoli, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.