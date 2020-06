Accoltellato mentre cammina nei pressi del Parco Trotter, grave un 30enne all'alba

Dramma a Milano la mattina di sabato 27 giugno. Uomo di 30 anni, secondo quanto riporta Areu, è stato gravemente ferito con un'arma bianca nei pressi del Parco Trotter intorno alle 5.30, in via Giacosa.

Non è ancora noto con esattezza cosa sia avvenuto. Da quanto è trapelato, il 30enne stava camminando quando, all'improvviso, è stato affrontato da una persona che ha tirato fuori una lama, probabilmente un coltello. Dai primi riscontri sembrava stesse facendo footing, ma il soccorritore che per primo l'ha aiutato ha confermato a MilanoToday che non stava correndo.

I fendenti l'hanno colpito in profondità. Grave ma cosciente, l'uomo ha immediatamente chiamato aiuto e una persona si è fermata per soccorrerlo. Sul posto sono subito giunti i carabinieri e il personale del 118 con un'automedica e un'ambulanza, che l'hanno sedato per il dolore. Nonostante l'estensione delle ferite e la gravità, il 30enne non parrebbe essere in pericolo di vita. E' stato portato al Niguarda in codice rosso.

Gli investigatori dell'Arma hanno raccolto testimonianze e iniziato le indagini per risalire all'aggressore e verificare il racconto della vittima.