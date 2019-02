Milano, uomo accoltellato brutalmente in mezzo alla strada: gravissimo

Un uomo è in gravissime condizioni al Niguarda dopo essere stato accoltellato in strada, davanti ai passanti terrorizzati, a Milano, tra viale Farini e viale Stelvio. Il fatto è avvenuto intorno alle 18 di domenica. Diverse persone hanno ripreso la scena con i cellulari.

Tra diversi nordafricani, infatti, sarebbe scoppiata una violenta rissa per motivi ancora da chiarire. Il ferito, dopo l'aggressione, è riuscito a raggiungere a piedi l'ospedale Niguarda dove è attualmente ricoverato in pericolo di vita.

E' stato colpito con una lama diverse volte anche al volto e ha perso molto sangue.

I passanti, sotto choc, hanno chiamato subito la polizia. Secondo quanto si vede in uno dei filmati, la persona a terra si difende con le mani per schivare i colpi, mentre sul marciapiede altri due uomini si affrontano a mani nude. A un certo punto uno di questi ultimi, dopo aver atterrato un uomo, corre al centro della strada e per tre volte prende a calci in faccia il nordafricano che sta ricevendo le coltellate nei glutei.

Gli agenti di polizia hanno acquisito le immagini e stanno lavorando per rintracciare l'uomo con la lama.