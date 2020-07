Milano, i passanti trovano un ragazzo con una ferita alla testa e chiamano la polizia: i fatti

Per cause ancora da chiarire ha aggredito un ragazzo di 26 anni, abbandonandolo in strada prima di andare a rifugiarsi in una casa abbandonata, poco distante, da dove poi è stato stanato dalla polizia. A finire nei guai, con una denuncia a piede libero per lesioni, è un marocchino di 29 anni.

I fatti, stando a quanto riferito dalla questura, sono avvenuti domenica mattina, verso le 7, in via Bernardino Verro, quartiere Vigentino. Secondo quanto riferito, i poliziotti sono arrivati sul posto dopo che alcuni passanti hanno segnalato la presenza del 26enne, anche lui marocchino, per terra e con un evidente ferita da taglio sulla testa.

Il giovane avrebbe subito riferito di essere stato aggredito dal connazionale. Indicando per filo e per segno anche la posizione della casa abbandonata dove il 29enne si nascondeva, in via Campazzino. Ed è lì che i poliziotti lo hanno trovano. Il 26enne ferito, invece, è stato portato in codice giallo al Policlinico dal personale del 118. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.