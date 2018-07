Terrore a Lampugnano: armato di coltello minaccia passanti, la polizia lo disarma. Video

Brandiva un coltello con una mano e una bottiglia di vetro piena di birra con l'altra. Il suo atteggiamento ha seminato il panico tra i tanti passanti e le persone che aspettavano l'autobus nella stazione di Lampugnano, a Milano. Fino all'arrivo di una volante del Commissariato Bonola. Gli agenti, dopo aver tirato fuori le pistole, sono riusciti ad accorciare le distanze dall'uomo, a gettarlo a terra e disarmarlo.

La parte finale dell'insolita scena, avvenuta attorno alle 12.30 di giovedì, è stata filmata da alcuni passeggeri presenti su un pullman. Il video è stato poi reso pubblico dal Sap Milano. Il presidente provinciale del Sindacato autonomo di Polizia, Massimiliano Pirola, ha spiegato a MilanoToday che solo per fortuna alla fine della sequenza nessuno è rimasto ferito, né tra i cittadini, né tra le forze dell'ordine.

"Il filmato - spiega Pirola - rappresenta perfettamente una difficoltà che più volte abbiamo denunciato noi del sindacato. Ossia quella di gestire una persona armata a distanza ravvicinata. Immobilizzare certi soggetti non è facile quando l'unico strumento a nostra disposizione è la pistola. Vorremmo che il governo ci aiutassi ad avere strumenti diversi. La strada intrapresa con i taser è quella buona, ma devono fare in fretta".

Nella concitata scena si è evitato il peggio solo grazie alla bravura di un poliziotto. L'agente è riuscito a fare uno sgambetto all'uomo armato, che in quel momento ha lanciato la bottiglia di vetro contro uno dei pullman fermi - dal quale stavano facendo il video - ed è caduto a terra. Una volta sull'asfalto, si nota delle immagini che l'esagitato perde anche il coltello. A quel punto un altro agente lo blocca al suolo e poco dopo intervengono anche un cittadino ed una guardia giurata.

Non è ancora nota l'identità dell'uomo fermato, né per quale motivo fosse andato fuori controllo. Il video intanto è diventato virale in rete, dove la gente non smette di complimentarsi con i poliziotti 'eroi'.