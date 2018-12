Fuggì mentre lo stavano portando in carcere: arrestato dopo inseguimento sui tetti

Era riuscito a fuggire all'uscita dal tribunale mentre lo stavano portando in carcere, ma è stato rintracciato e arrestato. È accaduto il 27 dicembre a San Giorgio su Legnano, estrema periferia nord ovest di Milano, dove B.B., un cittadino tunisino di 26 anni, è stato fermato dalla polizia dopo una rocambolesca fuga.

Il 26enne era già scappato il 20 dicembre scorso mentre gli agenti lo stavano portando in carcere, dove sarebbe dovuto restare in attesa di processo. Dopo che il giovane era riuscito a far perdere le proprie tracce, la polizia aveva iniziato a intercettare le sue conversazioni con familiari e amici. Proprio questo tipo di indagini hanno portato a capire che il tunisino si trovava nel comune di San Giorgio.

L'arresto

In particolare nel pomeriggio del 27 dicembre, una conversazione telefonica captata ha permesso alla polizia di individuare l'uomo e di raggiungerlo. Il 26enne, nel vedere gli agenti, ha tentato - ancora una volta - di fuggire, salendo persino sui tetti di alcuni edifici. Ma i poliziotti sono comunque riusciti a fermare il ragazzo in un vicolo e l'hanno trattenuto nonostante i suoi tentativi di liberarsi.

B.B. è stato arrestato per evasione e condotto presso la Casa Circondariale di Busto Arsizio. L'uomo è stato inoltre denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.