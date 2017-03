Milano, uomo defeca nei cestini dei giardinetti: "Non ne possiamo più"

Si è "accomodato" su un cestino per i rifiuti, dopo essersi abbassato i pantaloni, e ha espletato i suoi bisogni tranquillamente, alle due del pomeriggio, davanti a chiunque passasse o lo osservasse dalle case.

E' successo in via Cesare Ajraghi, zona via Varesine, nel pomeriggio dell'8 marzo. Lo segnala un lettore, residente nel quartiere, che a MilanoToday aggiunge che l'uomo, nordafricano, è ben conosciuto a chi vive nei paraggi. Sembra infatti che questa sia un'abitudine per lui, oltre a sputare contro le vetrine dei negozi della zona e a bivaccare nei parchetti.

Una volta, in piazza Prealpi, si è anche abbassato i pantaloni davanti ad un gruppo di ragazze. «I cittadini sono esausti e le istituzioni completamente assenti», commenta il lettore.