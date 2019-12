Milano, uomo cade da una scala: è grave

È caduto da una scala mentre stava facendo dei lavori in un box di via Claudio Achillini, in zona Niguarda a Milano. Ora si trova ricoverato all'ospedale San Gerardo di Monza in gravi condizioni.

Vittima dell'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di lunedì, è un uomo italiano di 53 anni. Stando a quanto ricostruito in un primo momento dalla polizia, il 53enne è precipitato da una scala.

Il trauma provocato dalla caduto è stato tale che si è reso necessario l'intervento dell'Azienda regionale emergenza urgenza. Il 53enne è stato portato in ospedale in codice rosso.

Sulla dinamica dell'infortunio indaga l'Ats.