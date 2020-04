Incidente sul lavoro, precipita dal camion: 38enne ferito alla testa

Mentre l'emergenza coronavirus non è ancora rientrata c'è chi ogni giorno è al lavoro per garantire servizi indispensabili alla comunità. Tra questi il lavoratore che è precipitato dal camion mentre stava scaricando delle merci. L'incidente sul lavoro è avvenuto poco prima delle 15 di mercoledì 8 aprile in via Trento a Passirana, frazione di Rho. Sul posto un'ambulanza del 118 e la polizia di stato.

L'uomo, un italiano di 35 anni, ha perso l'equilibrio mentre stava svuotando il mezzo, cadendo dalla ribalta. L'impatto con il suolo, dopo un volo di circa un metro, gli ha causato un trauma al volto e alle mani.

Per fortuna le sue condizioni non erano gravi: al momento dell'arrivo dei soccorritori era cosciente ed è stato trasportato all'ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. A riferirlo l'Azienda regionale emergenza urgenza, intervenuta sul luogo dell'incidente insieme alla polizia, che ha effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.