Milano, uomo trovato a terra in corso Como all'alba: grave trauma cranico, è in coma

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul posto, lui ormai era incosciente e privo di sensi. Così, i medici non hanno potuto far altro che caricarlo in ambulanza e portarlo d'urgenza in ospedale in condizioni disperate.

All'alba di sabato, pochi minuti prima delle 6.30, un uomo di trentotto anni è stato ricoverato in coma all'ospedale Niguarda di Milano a causa di un grave trauma cranico. Stando a quanto finora appreso, la vittima - sembra si tratti di un 38enne senzatetto dell'Est Europa - era stata soccorsa alle 4.50 in corso Como, piena zona movida.

Medici e infermieri del 118, arrivati con un'auto medica e un'ambulanza, lo avevano trovato a terra svenuto e non in grado di rispondere agli stimoli. Sono stati gli stessi soccorritori ad allertare la polizia, che ha effettuato i rilievi del caso.

Al momento l'ipotesi più plausibile è che il 38enne fosse ubriaco e che sia caduto da solo, procurandosi la grave ferita alla testa. Esclusa, ad ora, l'ipotesi di un'aggressione.