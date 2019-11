Milano, nascondono oltre mezzo chilo tra eroina e cocaina: arrestata coppia di pusher

Prima sono stati tenuti sotto stretta osservazione per qualche giorno e poi sono finiti in carcere con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in quanto nel loro appartamento sono stati trovati circa 300 grammi di eroina e 250 grammi di cocaina.

Coppia di spacciatori arrestata

Ad arrestare una donna italiana di 50 anni e un uomo di origini marocchine di 33 anni sono stati gli agenti della Squadra Mobile di Milano.

I poliziotti da qualche tempo stavano monitorando la coppia, in particolare l'uomo. Sabato pomeriggio lo hanno inseguito fino in via Abbiati in un appartamento intestato alla donna dove, è risultato dalle perquisizioni, teneva la droga poi sequestrata.