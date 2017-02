Uomo ferito con un’arma da caccia, colpito da cinque “proiettili”: “Non so cos’è successo”

Un uomo di trentasei anni è stato medicato venerdì pomeriggio al pronto soccorso di Garbagnate dopo essere stato “impallinato” con un’arma da caccia.

La vittima, un cittadino marocchino con precedenti per spaccio e irregolare in Italia, si è presentato in ospedale con cinque “proiettili” nel corpo, ma se l’è cavata con una prognosi di dieci giorni.

L’uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione delle ferite ai carabinieri, ai quali ha riferito soltanto che i fatti sono avvenuti nei pressi di via Borromeo d’Adda a Solaro, al confine con Cesate.

Sul caso indagano i militari delle compagnie di Desio e Rho.