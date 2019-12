Incidente sul lavoro a Il Centro di Arese, uomo finisce nel compattatore dei rifiuti: in fin di vita

Grave incidente sul lavoro al Centro commerciale di Arese, 'Il Centro'. Uomo, un operaio di 42 anni, è finito all'interno di un compattatore dei rifiuti, nell'area di scarico merci del mall, sul retro.

Grave incidente a Il Centro

L'infortunio è avvenuto poco prima dell'una di domenica. Le condizioni dell'uomo, A. A., stando a quanto confermato dall'Azienda regionale emergenza urgenza che sul posto è intervenuta con un'ambulanza e un'automedica sono molto delicate. Era in arresto cardiaco e il suo cuore ha ripreso a battere solo dopo svariati minuti di massaggio cardiaco. Dopo essere stato rianimato è stato trasportato all'ospedale San Carlo.

La dinamica dell'infortunio ad Arese

La dinamica dell'incidente non è ancora chiara. Il 42enne è rimasto schiacciato alle testa e all'addome ma è stato soccorso dai colleghi prima e dai vigili del fuoco, insieme al personale del 118, poi.

In via Eugenio Giuseppe Luraghi sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi. Bisognerà capire come sia stato possibile l'infortunio.

Milano, uomo cade in un fosso

Nel corso della serata di sabato, in zona Porta Venezia a Milano, uomo è precipitato all'interno di un fosso aperto per degli scavi in via Tadino. Per salvarlo sono intervenuti i vigili del fuoco.