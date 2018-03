Trovato a torso nudo in mezzo alla neve, ferito alla testa e in ipotermia: ragazzo in fin di vita

I soccorritori lo hanno trovato in mezzo alla neve quasi in ipotermia, a torso nudo e con la testa e la faccia sanguinante. Ora è ricoverato in pericolo di vita all'ospedale San Carlo. E' ucraino ed ha 29 anni.

Sono soltanto questi i punti certi di una storia che, per il momento, risulta inaccessibile anche agli investigatori dei carabinieri di Corsico che lo hanno rinvenuto così. Alzaia Trieste lungo il Naviglio grande, la sponda opposta alla Vigevanese, tra Corsico e Trezzano, lungo la ciclabile: attorno alle 3.30 di venerdì un passante chiama il 112 per chiedere un intervento. L'uomo segnala la presenza di una persona in strada che chiede aiuto.

Carabinieri e medici trovano due persone in strada. Un uomo è a terra con una ferita profonda in testa mentre l'altro, forse il fratello, non è in grado di fornire elementi utili per capire cosa sia avvenuto. Il personale del 118 trasporta il ferito in ospedale in condizioni disperate mentre i militari danno il la alle indagini. Le ipotesi per il momento sono tante: dalla lite finita male all'aggressione in strada.