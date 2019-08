Malore alla guida, si schianta con la sua Ferrari contro le auto in sosta

Uomo ha perso il controllo della sua Ferrari e si è schiantato contro le auto in sosta. Il fatto è avvenuto a Melzo, in via Lodi, nelle scorse ore.

Secondo quanto è stato ricostruito dalle forze dell'ordine, a causa di un malore, il guidatore si è accasciato e la sua supercar ha colpito le auto parcheggiate.

L'uomo è stato ricoveato dal pronto soccorso di Vimercate. Diversi i testimoni che hanno visto la scena hanno chiamato i soccorsi.

La Ferrari, poi, è stata rimossa e la carreggiata liberata.