Incidente ferroviario, 30enne travolto da un treno: gravissimo

È stato urtato da un treno di passaggio e ha riportato traumi gravissimi. È accaduto a un uomo di 30 anni a Sedriano, estrema periferia ovest di Milano, verso le 12 del 28 dicembre. Sul posto è arrivato il 118 con due ambulanze e un'automedica. L'uomo è stato trasportato all'ospedale Niguarda in codice rosso.

L'incidente è avvenuto a Sedriano alla fine via Giacomo Matteotti, dove passano i binari del treno. L'uomo è stato colpito da un convoglio in transito per motivi ancora da appurare. Come riferito dal personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza, la vittima non era cosciente al momento dell'arrivo dei soccorritori.

Trasportato in ambulanza in rosso, il 30enne è in prognosi riservata. Sulle dinamiche del tragico incidente sta indagando la Polfer di Rho.