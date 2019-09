Milano, uomo si masturba in mezzo alla strada e davanti ai passanti: non è la prima volta

Come se nulla fosse, ha tirato fuori il pene ed ha cominciato masturbarsi nei pressi di una scuola tra viale Liguria e l'Alzaia del Naviglio Pavese a Milano. In pieno giorno e davanti ai passanti rimasti senza parole. Lo hanno sorpreso così i poliziotti delle volanti intervenuti dopo aver ricevuto diverse chiamate da persone che in quel momento aspettavano l'autobus alla fermata della linea 90.

Il protagonista, un uomo italiano di 59 anni con precedenti specifici, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico. L'episodio, avvenuto alle 14.38 di lunedì, si è concluso quando i poliziotti hanno caricato l'esibizionista in auto e se lo sono portati via.

Maniaco si masturba in metro: il video

Martedì mattina si è verificato un episodio simile in metropolitana. Una ragazza ha assistito alla scena e ha filmato il maniaco, che poi ha abbandonato il treno.