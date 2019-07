Tutto nudo lancia vasi in strada, poi 'accoglie' i carabinieri col martello: fermato con lo spray

Si è barricato in casa e ha iniziato il suo folle show. Ha aperto la finestra e ha buttato in strada qualsiasi cosa, colpendo anche una macchina in sosta. Poi, quando i carabinieri sono riusciti a entrare nel suo appartamento, ha pensato bene di impugnare un martello e di provare ad aggredirli, fortunatamente senza riuscirci.

Un uomo di cinquantatré anni, cittadino italiano, è stato denunciato mercoledì pomeriggio per getto pericoloso di cose e resistenza a pubblico ufficiale e poi ricoverato al Policlinico per essere visitato.

Ad allertare i militari, verso le 19.15, sono stati i vicini di casa del 53enne, che hanno telefonato al 112 e hanno spiegato che l'uomo - totalmente nudo e fuori di sé - stava buttando dalla finestra cocci di vetro e vasi. Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, in via San Vincenzo, lui ha continuato nel suo "spettacolo", lanciando cacciaviti e altri oggetti. A quel punto, dopo aver parlato con i residenti, gli uomini del Radiomobile hanno deciso di intervenire e hanno forzato la porta per entrare nell'appartamento.

Il 53enne, per nulla intenzionato ad arrendersi, ha impugnato un martello e i carabinieri sono stati costretti ad usare lo spray urticante per fermarlo. L'uomo, che sembra abbia problemi psichiatrici, è stato quindi accompagnato al Policlinico, dove si trova ancora ricoverato.