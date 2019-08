Milano, uomo 38enne gira nudo in strada e dà testate contro alberi e auto: muore in ospedale

Girava nudo per strada. Era fuori di sé. Parlava da solo e sbatteva la testa contro le auto e gli alberi. In pochi minuti sono state diverse le chiamate arrivate al 112 per segnalare la situazione. Il protagonista, portato in ospedale non senza difficoltà, è morto poco dopo l'ingresso al nosocomio.

Uomo gira nudo in strada: morto in ospedale

Serata tragica, quella di giovedì, per un uomo di 38 anni a Milano. A ricostruire gli ultimi suoi minuti di vita sono i poliziotti delle volanti, intervenuti su richiesta del personale dell'Azienda regionale emergenza urgenza attorno alle 21. Medici e infermieri, arrivati con ambulanza e automedica, stavano faticando parecchio a contenere il 38enne. Girava del tutto nudo lungo via Goffredo Mameli, in zona Risorgimento: parlava con gli oggetti e sbatteva con violenza la testa su quanto trovata sulla sua strada.

La morte dell'uomo nudo in via Mameli

È finita nel peggiore dei modi. Una volta accompagnato in ospedale, al Fatebenefratelli, è morto. Ufficialmente alle 22.35, stando alla ricostruzione della questura. Il 38enne, un cittadino italiano, era noto alle forze dell'ordine per rissa e per guida in stato di ebbrezza. Le cause della morte, secondo quanto riferito, sarebbero da imputare a un abuso di sostanze. Il pubblico ministero ha disposto che la salma del 38enne venisse affidata ai familiari.