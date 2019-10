Milano, sale su un ripetitore di Porta Romana e minaccia di buttarsi nel vuoto: scatta l'allerta

Un uomo è salito su un traliccio telefonico all'interno dello scalo ferroviario di Porta Romana a Milano e minaccia di buttarsi nel vuoto.

L'allarme è scattato poco prima delle 16 di giovedì 31 ottobre, come riportato dall'azienda regionale di emergenza urgenza. Sul posto sono al lavoro i mezzi di soccorso del 118, oltre i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano, i tecnici di Rfi, gli agenti della polizia locale e i carabinieri.

Le forze dell'ordine stanno trattando con l'uomo per farlo desistere. Per il momento non è ancora chiaro chi sia né perché stia compiendo questo gesto.

Uomo arrampicato sul ripetitore: fermi i treni

Per permettere le operazioni di soccorso la circolazione dei treni è stata sospesa. Rfi, attraverso una nota, ha fatto sapere che il traffico ferroviario tra è stato sospeso tra Milano Rogoredo e Milano San Cristoforo. Il blocco interessa la linea S9 di Trenord Albairate-Saronno.