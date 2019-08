Milano, uomo gira in corso Lodi con una pistola nella cintura dei jeans: "L'armeria era chiusa"

Se ne andava tranquillamente in giro per la città con il calcio e parte della pistola che gli uscivano dai jeans. Non si era preoccupato neanche di nasconderla con la maglietta e, anzi, l'arma si vedeva molto bene. Così, ha fatto partire l'allarme, che si è poi fortunatamente rivelato infondato.

Momenti di panico mercoledì sera tra via Benaco e corso Lodi a Milano, dove numerosi passanti e residenti hanno segnalato al 112 la presenza di - queste il tenore delle telefonate arrivate - "un uomo anziano con una pistola nei pantaloni".

L'allarme dal 112 è stato immediatamente girato alle Volanti della polizia, che verso le 20.40 hanno rintracciato l'uomo - un 69enne italiano - proprio in corso Lodi. Gli agenti lo hanno trovato in possesso di un'arma a salve calibro 92, molto simile a quella proprio in dotazione alle forze dell'ordine e che effettivamente, soprattutto perché infilata nella cintura, sembrava decisamente una pistola.

Il 69enne, a cui l'arma è stata immediatamente sequestrata, ha spiegato di essere andato nel pomeriggio in armeria e di averla trovata chiusa. Così, queste le sue parole, ha sistemato l'arma nel pantalone e ha continuato il suo giro.