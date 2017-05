Uomo armato con una "pistola" provoca il panico sulla metropolitana rossa di Milano

Momenti di tensione e paura sulla metropolitana rossa di Milano, nel pomeriggio di martedì. A provocare scompiglio è stato un ragazzo di ventisette anni che se ne è andava in giro con una pistola nella cinta, come gli sceriffi dei film western. Tante le chiamate pervenute alla polizia per segnalare il 'tipo' sospetto.

Intercettato dagli uomini del polmetro nella fermata di Pagano, l'uomo ha spiegato ai poliziotti che si trattava di un'arma giocattolo. La pistola effettivamente aveva il tappo rosso, obbligatorio per legge.

Il giovane, un cittadino italiano, si è giustificato dicendo che la pistola l'aveva acquistata per fare un regalo al nipotino. E' stato denunciato per procurato allarme.