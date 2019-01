Centro città, lo aggrediscono in quattro e gli strappano la borsa

Lo hanno aggredito in quattro e gli hanno rubato la borsa. È quanto accaduto all'alba del 7 gennaio, verso le 5 del mattino, in via San Martino, zona Ticinese. Ad essere rapinato è stato un 33enne di nazionalità albanese. Sul posto sono accorsi i carabinieri.

A causa delle lievi ferite riportate dopo l'aggressione subita, la vittima è stata trasporta in ambulanza all'Istituto Clinico di Città Studi, in codice verde.

Come riferiscono gli agenti, l'uomo ha descritto i rapinatori come quattro persone "dai tratti sudamericani". All'interno della borsa rubata non c'erano contanti o oggetti preziosi, ma soltanto documenti.