Uomo vaga in strada con una sciabola di 85 centimetri in mano: "Volevo fare un giro"

"Avevo fumato e volevo fare un giro". A giustificarsi così, subito dopo che i poliziotti gli avevano intimato di posare l'arma, è stato un uomo di 57 anni che alle 7.30 di mercoledì mattina ha vagato per viale Bacchiglione impugnando una sciabola con una lama di 85 centimetri.

Ad allertare gli agenti sono stati numerosissimi testimoni, che - spaventati dalla "spada" - hanno chiesto aiuto al 112. Quando gli uomini delle Volanti sono arrivati sul posto, il 57enne è apparso collaborativo e ha immediatamente gettato a terra la sciabola, lasciandosi identificare. Lui stesso - stando a quanto riferito da via Fatebenefratelli - ha poi spiegato di "aver fumato droga da una pipetta" e di essere sceso in strada perché "volevo farmi un giro".

L'uomo - che in passato è stato ricoverato nel reparto psichiatrico del San Paolo e che ha precedenti per resistenza a pubblico ufficiale - è stato denunciato per porto ingiustificato di armi e per procurato allarme ed è poi stato nuovamente accompagnato in ospedale insieme a un fratello.