Tragedia a Trecate: muore travolto dal treno

Tragedia sui binari. Intorno alle 22 di giovedì 16 gennaio, un treno, lungo la tratta Novara-Milano, ha travolto una persona all'altezza della frazione di San Martino di Trecate.

Treno uccide un uomo sulla Novara Milano

L'impatto è stato fortissimo, la persona è morta sul colpo e attualmente sono in corso le indagini per capire se si tratti di un uomo o di una donna. La linea ferroviaria è rimasta bloccata e si ci sono stati vari disagi per i viaggiatori.