Uova contaminate da Fipronil: controlli delle Ats negli allevamenti della Lombardia

“Sono iniziati i campionamenti predisposti in allevamenti e esercizi commerciali del territorio di tutte le otto Ats lombarde, nell’ambito del piano deciso da ministero della Salute in collaborazione con Regione e i carabinieri del Nas su uova, ovoprodotti e carni di pollame per la ricerca di Fipronil. E hanno finora dato esito negativo”.

E' quanto annunciato dall’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, in merito al caso delle uova contaminate dall’insetticida Fipronil.

“Già qualche settimana fa una verifica con i nostri veterinari, aveva accertato che in nessun allevamento regionale fosse stato utilizzato l’insetticida” ha ricordato l’assessore, aggiungendo che “continueremo comunque in via preventiva il monitoraggio, fino a quando il ministero non revocherà l’allerta”.