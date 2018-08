Stazione Centrale, urina nell'aiuola, poi tira un calcio al carabiniere che l'ha ripreso: arrestato

Nel primo pomeriggio del 16 agosto, un ragazzo ha urinato nelle aiuole di piazza Duca d'Aosta, di fronte alla Stazione Centrale. Poi, ripreso da un carabiniere per la maleducazione del suo gesto, l'ha colpito con un calcio e minacciato con il coccio di una bottiglia. Ma i militari, numerosi sul posto, l'hanno accerchiato e sono riusciti a fermarlo.

Il giovane - un 19enne del Gambia, senza fissa dimora e irregolare in Italia - è stato arrestato con le accuse di violenza e minaccia a pubblico ufficiale e di atti contrari alla pubblica decenza. Per l'intervento i carabinieri non hanno utilizzato alcun tipo di arma, quale spray urticante o simili.