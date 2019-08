Uomo orina in strada in pieno centro: per lui mega multa da 3mila euro

Un cittadino peruviano residente a Milano è stato multato con estrema severità da una pattuglia della polizia locale di Vigevano (Pv) dopo aver orinato in strada in pieno centro la scorsa notte.

L'uomo, probabilmente alticcio, senza alcuna inibizione aveva espletato le sue esigenze fisiologiche in barba a ogni regolamento di decenza.

Ma non si era accorto che era osservato da una pattuglia di vigili che l'ha subito bloccato. Per lui una multa 'monstre' e il massimo della sanzione: oltre 3mila euro, 3,300 per l'esattezza. Il reato è di "atti contrari alla pubblica decenza"

L'uomo, ricevuta la multa, si è allontanato senza motivare il gesto.